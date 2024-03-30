Baba olacağını duyuran Kurtuluş Kuş'un hamile eşinden kötü haber

'BAŞIMIZA TALİHSİZ BİR OLAY GELDİ'

Eşimle ne güzel fotoğraflar çektik ya... Başımıza talihsiz bir olay geldi. İşte tam bir gün sonra hastaneye gidip, bebeğin kalp atışını dinleyecektik. Her şeyde bir hayır varmış, eşim düşük yaptı. Bir hafta 10 gün falan oldu. Her şeyin hayırlısı.