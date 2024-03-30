Baba olacağını duyuran Kurtuluş Kuş'un hamile eşinden kötü haber
3 ay önce çocukluk aşkı Nezaket Şimşek'le dünya evine giren şarkıcı Kurtuluş Kuş, eşinin hamile olduğu müjdesini vermişti. Ancak ünlü şarkıcı dün kötü haberi açıkladı.
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'Sevmedim Deme', 'Beni Bu Geceden Öldür', 'Nabız', 'İçime Ata Ata' isimli şarkılarla büyük çıkış yakalayan Kurtuluş Kuş, 3 ay önce nikah masasına oturmuş ve kısa süre önce de eşinin hamile olduğunu duyurmuştu.
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Önceki gün 'Alişan ile Hayata Gülümse' programına konuk olan Kurtuluş Kuş, eşinin bir hafta önce düşük yaptığı haberini duyurdu.
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'BAŞIMIZA TALİHSİZ BİR OLAY GELDİ'
Eşimle ne güzel fotoğraflar çektik ya... Başımıza talihsiz bir olay geldi. İşte tam bir gün sonra hastaneye gidip, bebeğin kalp atışını dinleyecektik. Her şeyde bir hayır varmış, eşim düşük yaptı. Bir hafta 10 gün falan oldu. Her şeyin hayırlısı.