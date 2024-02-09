Bade İşçil: Sırtımı bir erkeğe dayayan bir kadın olmadım

"İLİŞKİLERİ MADDİYAT OLARAK DEĞİL, MANEVİYAT OLARAK DEĞERLENDİRİRİM"

Bade İşçil, muhabirler'in "Bir atasözü vardır; 'Davul bile dengi dengine.' Sizin için ilişkilere bakış açısı bu yönde midir?" şeklindeki sorusuna da; "Hesabı erkek öder olayı da kadını yemeğe çağırmışsa tabii ki ödeyebilir. Beni de kız arkadaşım çağırırsa biz bile 'Ben seni çağırdım, ben öderim' tartışması yaşıyoruz. Ben ilişkileri maddiyat olarak değil de maneviyat olarak değerlendiririm. Kültürler çok önemli bir kere. Bir şeyler uyuşmazsa zaten ilişki gitmez" yanıtını verdi.

Ayrıca sosyal medya üzerinden kendisine mesaj atarak yürümediklerini dile getiren Bade İşçil; "Siz, 'Yalnız' diye yazmayın da çok yürümesinler. Gazlayan mesajlar falan oluyor ama" diyerek güldü.