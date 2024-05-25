'Bahar' dizisinin kadrosuna yeni oyuncu: Bennu Yıldırımlar geliyor
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın kadrosuna yeni bir oyuncu daha dahil oluyor. Oyuncu Bennu Yıldırımlar, 'Bahar' dizisine avukat Ayhan Liberte karakteriyle katılacak.
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Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" Salı günlerine damga vurmaya devam ediyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Demet Evgar’ın diziye adını veren “Bahar” rolüne hayat verdiği ve her hafta oyunculuk şovlarına sahne olan diziye Türkiye'nin değerli oyuncularından Bennu Yıldırımlar geliyor.
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Bennu Yıldırımlar ve Ayça Üzüm’ün yazdığı diziye avukat Ayhan Liberte karakteriyle dahil olacak. Bir boşanma avukatına hayat verecek olan usta oyuncunun Bahar’ı boşamaya çalışacağı öğrenildi.
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Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizi 11 Haziran Salı akşamı sezonu kapatacak.