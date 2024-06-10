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Bahar dizisinin sezon finalinden 2. fragman: "Sen gerçek ismini söylemek ister misin Ali?"
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerde yer aldığı Bahar dizisinin sezon finalinden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Timur'un "Evren hocam ya da sen gerçek ismini söylemek ister misin Ali?" sözleri damga vurdu.
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Bahar dizisinin sezon finalinden 2. fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 11 Haziran Salı akşamı Show Tv'de izleyiciyle buluşacak ve sezon finali yapacak.
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Bahar'ın 16. Bölümünde neler olacak?
Bahar'ın 16. Bölümünde (sezon finali); Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır.
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Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır.
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Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister.