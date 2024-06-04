Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Birlikte üstesinden geleceğiz..."
Bahar Uyanmaya Hazır Mısın? dizisinin 15. bölümden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Evren'in Bahar'a söylediği "Birlikte üstesinden geleceğiz" sözleri damga vurdu.
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Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisinin merakla beklenen yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Nevra son bir kez Bahar ve Timur’u barıştırmak için bir araya getiriyor ve bu sırada Necmettin hakkındaki gerçeği öğreniyor.