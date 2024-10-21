Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Biz Evren’le sevgiliydik"

Show TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi Bahar'ın 21. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Süreyya'nın Bahar'a söylediği “Biz Evren ile sevgiliydik…” sözleri damga vuruyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Biz Evren’le sevgiliydik" - Resim : 1

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı 'Baha' dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Biz Evren’le sevgiliydik" - Resim : 2

Bahar'ın 21. bölümünde neler olacak?

Evren’in vurulmasıyla darmadağın olan Bahar, hastaneden uzaklaştırılmasıyla birlikte hayatı allak bullak olur.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Biz Evren’le sevgiliydik" - Resim : 3

Timur, Evren’i kurtarmaya çalışırken Süreyya ise Bahar’a son darbeyi vurur. Hastaneye bomba gibi düşen genç hastanın kimliği asistanlar ve doktorlar arasında meraka yol açar.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Biz Evren’le sevgiliydik" - Resim : 4

Efsun ise bu karışıklıktan faydalanıp Seren ve Aziz Uras’ın kafasını karıştırmakla meşguldür.