Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Biz Evren’le sevgiliydik"
Show TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi Bahar'ın 21. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Süreyya'nın Bahar'a söylediği “Biz Evren ile sevgiliydik…” sözleri damga vuruyor.
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı 'Baha' dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Bahar'ın 21. bölümünde neler olacak?
Evren’in vurulmasıyla darmadağın olan Bahar, hastaneden uzaklaştırılmasıyla birlikte hayatı allak bullak olur.
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Timur, Evren’i kurtarmaya çalışırken Süreyya ise Bahar’a son darbeyi vurur. Hastaneye bomba gibi düşen genç hastanın kimliği asistanlar ve doktorlar arasında meraka yol açar.
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Efsun ise bu karışıklıktan faydalanıp Seren ve Aziz Uras’ın kafasını karıştırmakla meşguldür.