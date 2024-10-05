Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Evren seni neden seçsin Bahar?"
MF Yapım imzalı 'Bahar' dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Timur, Bahar’ı geri kazanmak için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Fragmana Timur'un "Evren seni neden seçsin Bahar? Senin gibi çocukları, torunu olan birini yanında gezdirmeye utanıyordur belki" sözleri damga vurdu.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı 'Bahar' dizisinin Bahar 19. Bölüm 2. Fragman yayınlandı.
Bahar'ın 19. Bölümünde neler olacak?
Seren’in kutlamanın ortasında rahatsızlanmasıyla herkes hamileliğini öğrenir.
Seren’in ailesiyle ilgili çekincelerini Bahar ile paylaşması üzerine Bahar, Seren’in annesiyle tanışmaya gider. Son derece zor bir karakter olan Seren’in annesi Efsun, Bahar’ın savaşacağı başka bir cephe açacaktır.
Aziz Uras ve Seren için romantik bir evlilik teklifi planlamada Bahar’a yardım eden Timur, diğer yandan da evin ipotek borcu konusunda para bulmaya çalışır.
Hastanede Süreyya ile, ailede yeni dünürüyle ve Timur ile baş etmeye çalışan Bahar’a iyi gelen tek şey Evren’in aşkıdır. Aziz Uras’ın evlenme teklif ettiği gece cesaretini toplayıp Evren ile ilk kez akşam yemeğine çıkma planı yapan Bahar’ı ummadığı olaylar bekliyordur.