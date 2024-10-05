Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Evren seni neden seçsin Bahar?"

Hastanede Süreyya ile, ailede yeni dünürüyle ve Timur ile baş etmeye çalışan Bahar’a iyi gelen tek şey Evren’in aşkıdır. Aziz Uras’ın evlenme teklif ettiği gece cesaretini toplayıp Evren ile ilk kez akşam yemeğine çıkma planı yapan Bahar’ı ummadığı olaylar bekliyordur.