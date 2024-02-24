Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Hoş Geldin Doktor Bahar"
Başrollerini Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı 'Bahar' dizisi, Show TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dizinin üçüncü bölümünden 2. tanıtım fragmanı da yayınlandı. Bahar hastaneye geri dönüyor. Evren' in "Hoş Geldin Doktor Bahar" sözleri fragmana damga vuruyor.
Başrollerini Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı 'Bahar' dizisi Salı günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin senaryosunu Ayça Üzüm kaleme alıyor.
Dizinin üçüncü bölümünden 2. tanıtım fragmanı da yayınlandı. Dizinin üçüncü bölümünden yayınlanan tanıtıma, sosyal medyada beğeni yağmuru yağarken; Evren'in "Hoş Geldin Doktor Bahar" sözleri fragmana damga vuruyor.
İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Geçirdiği zorlu ameliyattan sonra hastaneden taburcu olup evine dönen Bahar’ı, Nevra ve Timur büyük bir “geçmiş olsun” kutlamasıyla karşıladı. Fakat Bahar’ın bu kutlamada yaptığı konuşma Timur ve Nevra’yı tedirgin etti. “Timur’la işim bitti benim, ben biraz Bahar’la ilgileneceğim,” diyen Bahar’ın değişimi herkesi şaşırttı.