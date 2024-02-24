Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Hoş Geldin Doktor Bahar"

İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçirdiği zorlu ameliyattan sonra hastaneden taburcu olup evine dönen Bahar’ı, Nevra ve Timur büyük bir “geçmiş olsun” kutlamasıyla karşıladı. Fakat Bahar’ın bu kutlamada yaptığı konuşma Timur ve Nevra’yı tedirgin etti. “Timur’la işim bitti benim, ben biraz Bahar’la ilgileneceğim,” diyen Bahar’ın değişimi herkesi şaşırttı.