Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Timur ve ben evleniyoruz!"

Show TV’nin, MF Yapım imzalı dizisi “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?”ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Fragmana bir davete Timur’la el ele katılan Rengin’in “Çok yakında Timur ve ben evleniyoruz.” demesi damga vurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Timur ve ben evleniyoruz!" - Resim : 1

Show TV’nin sevilen dizisi 'Bahar'ın heyecanla beklenen 18. bölümünden bir fragman daha geldi. Geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla gündeme damgasını vuran diziden gelen video, izleyicileri heyecanlandırdı.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Timur ve ben evleniyoruz!" - Resim : 2

Bahar ve Evren’in teknede öpüşmesinin ardından ilişkilerinin nasıl devam edeceği merak edilirken; Evren’in ben az önce aşık olduğum kadınla öpüştüm diye bağırması fragmana damga vurdu.  

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Timur ve ben evleniyoruz!" - Resim : 3

Diziden yayınlanan tanıtım, izleyicilerin ikilinin hem romantik hem de eğlenceli anlarına tanık olacaklarının ilk sinyallerini verdi.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Timur ve ben evleniyoruz!" - Resim : 4

Bahar, yaşadığı yoğun duygulardan kaçmaya çalışırken; Timur’un Bahar’ı geri kazanma çabası dikkat çekti.