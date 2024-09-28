Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Timur ve ben evleniyoruz!"
Show TV’nin, MF Yapım imzalı dizisi “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?”ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Fragmana bir davete Timur’la el ele katılan Rengin’in “Çok yakında Timur ve ben evleniyoruz.” demesi damga vurdu.
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Show TV’nin sevilen dizisi 'Bahar'ın heyecanla beklenen 18. bölümünden bir fragman daha geldi. Geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla gündeme damgasını vuran diziden gelen video, izleyicileri heyecanlandırdı.
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Bahar ve Evren’in teknede öpüşmesinin ardından ilişkilerinin nasıl devam edeceği merak edilirken; Evren’in ben az önce aşık olduğum kadınla öpüştüm diye bağırması fragmana damga vurdu.
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Diziden yayınlanan tanıtım, izleyicilerin ikilinin hem romantik hem de eğlenceli anlarına tanık olacaklarının ilk sinyallerini verdi.
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Bahar, yaşadığı yoğun duygulardan kaçmaya çalışırken; Timur’un Bahar’ı geri kazanma çabası dikkat çekti.