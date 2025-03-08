Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Bahar'ı şikayet eden Uras'mış!''
Show ekranlarının sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın merakla beklenen 38. bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Fragmanda Seren’in “Bahar’ı şikayet eden Uras’mış!” sözleri şok etkisi yarattı.
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Show TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” 11 Mart Salı akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.
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Dizinin merakla beklenen 38. bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.
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Tanıtımda, ikizlerin hayata tutunmasından sonra çabası ve neşesiyle dikkat çeken Bahar ve Seren’in hayatının tehlikeye girdiğini düşünüp öfkelenen Aziz Uras karşı karşıya geldi.
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Bahar’ın bebekleri kurtardığını düşünen Evren ve Timur ise Aziz Uras’a karşı Bahar’ı savundular.