Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Bahar'ı şikayet eden Uras'mış!''

Show ekranlarının sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın merakla beklenen 38. bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Fragmanda Seren’in “Bahar’ı şikayet eden Uras’mış!” sözleri şok etkisi yarattı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Bahar'ı şikayet eden Uras'mış!'' - Resim : 1

Show TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” 11 Mart Salı akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Bahar'ı şikayet eden Uras'mış!'' - Resim : 2

Dizinin merakla beklenen 38. bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Bahar'ı şikayet eden Uras'mış!'' - Resim : 3

Tanıtımda, ikizlerin hayata tutunmasından sonra çabası ve neşesiyle dikkat çeken Bahar ve Seren’in hayatının tehlikeye girdiğini düşünüp öfkelenen Aziz Uras karşı karşıya geldi.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Bahar'ı şikayet eden Uras'mış!'' - Resim : 4

Bahar’ın bebekleri kurtardığını düşünen Evren ve Timur ise Aziz Uras’a karşı Bahar’ı savundular.