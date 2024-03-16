Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Ben seni çok özledim Bahar"
Show TV’nin, MF Yapım imzalı dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 6. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Bahar ve Timur’un duygusal anları damga vurdu.
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Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 6. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Fragmanda; Timur’un eşi Bahar’a ve çocuklarına gösterdiği ilgi dikkat çekerken, “Ben seni çok özledim Bahar…” diyen Timur ve Bahar’ın yakınlaşması, ikilinin ilişkilerinin nasıl ilerleyeceğine dair merak uyandırdı.
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BAHAR'IN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Bahar'ın Cihan Bey'e müdahale ederken yaşadığı talihsizlik Timur'u endişelendirmiş, bileklik meselesiyle aralarındaki ipler iyice gerilmişti.