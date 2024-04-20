Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Beni, Rengin'le aldatıyor musun?"

Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Bahar' dizisinin 10'uncu bölümünden ilk fragman yayınlandı. Bahar, Timur ve Rengin'i birbirlerine sarılırken yakalıyor.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Beni, Rengin'le aldatıyor musun?" - Resim : 1

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın Salı akşamlarının sevilen dizilerinden. Dizinin 10. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Beni, Rengin'le aldatıyor musun?" - Resim : 2

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu Bahar dizisi 10. bölümüyle 23 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Beni, Rengin'le aldatıyor musun?" - Resim : 3

Fragmanda bağış gecesinde gelişen olaylardan sonra Bahar ve Timur’un yüzleşme sahnesinde, Bahar’ın “Beni Rengin’le aldatıyor musun?” sorusu, Timur’a soğuk terler döktürüyor. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Beni, Rengin'le aldatıyor musun?" - Resim : 4

Daha sonra Timur ve Rengin’in sarılırken Bahar’a yakalanması ise fragmana damgasını vurdu.  

Bahar 10. Bölüm 1. Fragmanı izlemek için tıklayınız 