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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sizin karşınızda artık öyle ürkek, korkak Bahar yok!"
Show Tv'de geçen hafta ilk bölümüyle yayımlanan Bahar dizisi bu hafta 2. bölümüyle izleyici ile buluştu. Artık yeni bir hayata başlayan Bahar, kimseye minnet duymuyor ve hayallerini gerçekleştiriyor. Dizinin yeni bölümünden fragman da yayınlandı...
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Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Bahar dizisi dün akşam 2. bölümüyle izleyici ile buluştu.
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Bahar'ın 2. Bölümünde Neler Oldu?
Hastalığı geride bırakıp, yeniden doğan Bahar için artık önünde yeni bir hayat vardır. Hastaneden taburcu olup evine dönen Bahar’ı, Nevra ve Timur büyük bir “geçmiş olsun” kutlamasıyla karşılar.
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Fakat Bahar’ın bu kutlamada yaptığı konuşma ve sonrasındaki değişimi, Timur ve Nevra’yı tedirgin eder.
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Bahar’ın aklından neler geçtiğini, ne yapmayı planladığını kimse kestiremez. Hayatına dair alacağı büyük kararla tüm dengeleri sarsmaya kararlıdır. Bahar’ın en büyük destekçisi Evren olacaktır.