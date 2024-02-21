Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sizin karşınızda artık öyle ürkek, korkak Bahar yok!"

Bahar'ın 2. Bölümünde Neler Oldu?

Hastalığı geride bırakıp, yeniden doğan Bahar için artık önünde yeni bir hayat vardır. Hastaneden taburcu olup evine dönen Bahar’ı, Nevra ve Timur büyük bir “geçmiş olsun” kutlamasıyla karşılar.