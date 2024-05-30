Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya güzellik sırrını paylaştı: "Acıbadem sütüyle..."
Bahar dizisinde yer alan ve Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya pürüzsüz cildini ve etkileyici görünümünü korumanın ardında yatan güzellik sırlarını paylaştı.
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Show ekranlarında yayınlanan “Bahar” dizisi, son dönemlerin en çok izlenen yapımları arasında bulunuyor. Dizide Rengin karakterini oynayan Ecem Özkaya, hem rolüyle hem de göz alıcı güzelliğiyle konuşulmaya devam ediyor.
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Özkaya, güzelliği ve genç görünümüyle de dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu sağlıklı kalabilmek için sağlıklı beslendiğini ve doğal ürünler kullandığını paylaştı.
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Annesinin tavsiyesiyle cilt temizliğinde acıbadem sütünü kullanan Ecem Özkaya tonik tercihi ise gül suyundan yana oluyor. Bunların yanı sıra cildi içten de besleyen oyuncu her zaman sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu vurguluyor.
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Beslenme rutininde organik ürünlere yer veren Ecem Özkaya, formunu korumasını sağlayan o detayı da paylaştı.