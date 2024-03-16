Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak'tan itiraf: O sahneyi çekerken bayıldım
Şimdilerde Bahar dizisinde Timur karakteriyle karşımıza çıkan Mehmet Yılmaz Ak, İbrahim Selim ile Bu Gece programında çektiği bir sahne yüzünden bayıldığını itiraf etti.
Yargı dizisindeki Savcı Pars rolüyle hafızalara kazınan Mehmet Yılmaz Ak, şimdilerde Bahar dizisindeki Timur karakteriyle son zamanların en popüler oyuncuları arasında yer alıyor.
Mehmet Yılmaz Ak yıllar önce Çukur'da Ersoy karakterine hayat vermişti. Yıllar sonra ünlü oyuncudan Çukur'daki bir sahneyle ilgili bir itiraf geldi.
İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Ak, Çukur'da vince asıldığı sahnede bayıldığını anlattı.
Ak, "Son bölümde beni vince asacaklar ve ben öleceğim. Yükseklik korkusu var. Siz bu işin ne kadar ehlisiniz dedim. Biz sertifikalıyız dediler. İp koparsa ne olur dedim. Bizim ipimiz kopmaz dediler. Kapris yapıyor demesinler diye beni tersten vince asın dedim. Ters durursam bir şey olmayacağını düşündüm. 4 dakika sürdü çekim 5'inci dakikada bayıldım" ifadelerini kullandı.