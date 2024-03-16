Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak'tan itiraf: O sahneyi çekerken bayıldım

Ak, "Son bölümde beni vince asacaklar ve ben öleceğim. Yükseklik korkusu var. Siz bu işin ne kadar ehlisiniz dedim. Biz sertifikalıyız dediler. İp koparsa ne olur dedim. Bizim ipimiz kopmaz dediler. Kapris yapıyor demesinler diye beni tersten vince asın dedim. Ters durursam bir şey olmayacağını düşündüm. 4 dakika sürdü çekim 5'inci dakikada bayıldım" ifadelerini kullandı.