Banu Alkan evinin kapısını açtı: Evlendiğini açıkladı, gelinlik videosu paylaştı
Banu Alkan, 2 yıldır birlikte olduğu Kemal isimli sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiğini açıkladı. Çift, ilerleyen günlerde bir düğün yapacak.
Banu Alkan, Anadolu Yakası’ndaki evinin kapılarını, 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına açtı.
Sahne kostümlerini gösteren Banu Alkan özel hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
Kemal Yıldız ile nasıl tanıştıklarını paylaşan Alkan, "Kemal beni çok kıskanıyor. İki yıldır birlikteyiz. Bebek'te bir restoranda gelip yanıma oturmak istedi. Önce cesaretine çok şaşırdım sonra yakışıklılığını görünce kabul ettim. Ben pısırık adam sevmem. Kemal'i tanımasaydım bu dünyadan gerçek bir erkek tanımadan göçüp gitmiş olacaktım" dedi.
"PARİS'TE BİR DÜĞÜN DAHA YAPARIZ"
Kemal Yıldız ile sessiz sedasız bir şekilde evlendiğini açıklayan Banu Alkan, parmağındaki alyansı göstererek, "Evlendik, düğünü sonra yapacağız. Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olayım. Sonra Paris'e gider, bir düğün daha yaparız" dedi.