Banu Alkan evinin kapısını açtı: Evlendiğini açıkladı, gelinlik videosu paylaştı

Kemal Yıldız ile nasıl tanıştıklarını paylaşan Alkan, "Kemal beni çok kıskanıyor. İki yıldır birlikteyiz. Bebek'te bir restoranda gelip yanıma oturmak istedi. Önce cesaretine çok şaşırdım sonra yakışıklılığını görünce kabul ettim. Ben pısırık adam sevmem. Kemal'i tanımasaydım bu dünyadan gerçek bir erkek tanımadan göçüp gitmiş olacaktım" dedi.