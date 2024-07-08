Barbie filminin yıldızı Margot Robbie anne oluyor

2018'de Porter'la yaptığı bir röportajda Robbie, Ackerley ile evliyken onunla kurdukları çalışma arkadaşlıkları hakkında "Partnerinizle iş yapmanızı sonuna kadar savunuyorum. Evlenmek aslında eğlenceli bir şey, hayat bir şekilde daha keyifli hale geldi. Birinin eşi olma sorumluluğum var, daha iyi olmak istiyorum.” cümlelerini kullanmıştı.