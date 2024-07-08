Barbie filminin yıldızı Margot Robbie anne oluyor

Pazar gününden beri çifte yakın kaynakların aktardığına göre sevilen oyuncu Margot Robbie ve eşi yönetmen Tom Ackerley ilk çocuklarını bekliyorlar. Çiftin temsilcileri henüz haberi doğrulamadı.
Çift, ilk kez 2013 yılında, Ackerley yönetmen yardımcısı iken Margot’ın da kamera karşısına geçtiği 2. Dünya Savaşı draması Aşk Uğruna’nın (Suite Française) setinde tanıştmışlar, Aralık 2016'da Avustralya'nın Byron Körfezi'nde özel bir törenle evlenmişlerdi.
Çift arkadaşlıklarını korudukları bir sürede, sevgili dostları Josey McNamara ve Sophia Kerr ile birlikte yapım şirketi LuckyChap Entertainment'ı kurdular. LuckyChap, "Barbie", "Birds of Prey" ve "I, Tonya" dahil çok sayıda başarılı filmin yapımcılığını üstlendi.
2018'de Porter'la yaptığı bir röportajda Robbie, Ackerley ile evliyken onunla kurdukları çalışma arkadaşlıkları hakkında "Partnerinizle iş yapmanızı sonuna kadar savunuyorum. Evlenmek aslında eğlenceli bir şey, hayat bir şekilde daha keyifli hale geldi. Birinin eşi olma sorumluluğum var, daha iyi olmak istiyorum.” cümlelerini kullanmıştı.