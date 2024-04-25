Barış Arduç: Ben dünyanın en hoş kadınıyla beraberim
Dün akşam bir etkinliğe katılan Barış Arduç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin 'yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur' sorusuna Arduç, "Esasında ben dünyanın en hoş kadınıyla beraberim" yanıtıyla gönülleri yine fethetti.
Temmuz 2020'de evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2022'de de kızlarını kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift, mutlu beraberlikleriyle sık sık gündeme geliyor.
Önceki gün bir etkinlikte boy gösteren Arduç, bir muhabirin yönelttiği soruya verdiği cevapla hayranlarından yine alkışı aldı.
Dış görünümün işini düzgün yapmadıktan sonra bir önemi olmadığını belirten Arduç'a muhabirden ilginç bir yorum geldi. "Yakışıklılığınızın dezavantajını daha çok Gupse Özay görüyordur" diyen muhabire Barış Arduç, "Esasında ben dünyanın en hoş kadınıyla beraberim" yanıtıyla gönülleri yine fethetti.
Sosyal medyada oyuncuya "İdeal eş ideal baba sensin", "Gupse kocan olay tadına çıkar", "Bu adama ne kadar hayran olsak azmış", "Bu ne saçma ayıp bir soru", "İnanılmaz abuk bir soruya muhteşem bir yanıt", "Bu adamı boşuna sevmedik" yorumları yağdı.