Barış Arduç: Ben dünyanın en hoş kadınıyla beraberim

Sosyal medyada oyuncuya "İdeal eş ideal baba sensin", "Gupse kocan olay tadına çıkar", "Bu adama ne kadar hayran olsak azmış", "Bu ne saçma ayıp bir soru", "İnanılmaz abuk bir soruya muhteşem bir yanıt", "Bu adamı boşuna sevmedik" yorumları yağdı.