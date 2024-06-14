Barış Arduç ve Hande Erçel’den ilk kare! ‘Rüzgara Bırak’ filminde başrolü paylaşacaklar
Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı ‘Rüzgara Bırak’ setinden ilk kare okuma provasından geldi.
Güçlü kadrosu ve merak edilen senaryosu ile şimdiden çok konuşulan film ‘Rüzgara Bırak’ setinden ilk kare okuma provasından geldi.
Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı ‘Rüzgara Bırak’ filminin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen okuma provasında çekilen karelerin paylaşılmasıyla; hayranları daha da çok heyecanlanırken, filme olan ilgi de arttı. İlk defa bir projede bir araya gelen sevilen ikilinin uyumları ise göz kamaştırdı.
Senaryosunu Ceylan Naz’ın kalem aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturduğu hazırlıkları uzun zamandır devam eden filmin yapımını Lanistar Medya ve Royal Pictures birlikte üstleniyorlar.
Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç‘un paylaştığı filmin çekimlerine bayram ertesinde İstanbul’da başlanacak; Urla, Çeşme ve Alaçatı’da devam edecek.