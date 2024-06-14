Barış Arduç ve Hande Erçel’den ilk kare! ‘Rüzgara Bırak’ filminde başrolü paylaşacaklar

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı ‘Rüzgara Bırak’ filminin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen okuma provasında çekilen karelerin paylaşılmasıyla; hayranları daha da çok heyecanlanırken, filme olan ilgi de arttı. İlk defa bir projede bir araya gelen sevilen ikilinin uyumları ise göz kamaştırdı.