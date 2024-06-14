Barış Arduç ve Hande Erçel’den ilk kare! ‘Rüzgara Bırak’ filminde başrolü paylaşacaklar

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı ‘Rüzgara Bırak’ setinden ilk kare okuma provasından geldi.

1 / 5
Barış Arduç ve Hande Erçel’den ilk kare! ‘Rüzgara Bırak’ filminde başrolü paylaşacaklar - Resim : 1

Güçlü kadrosu ve merak edilen senaryosu ile şimdiden çok konuşulan film ‘Rüzgara Bırak’ setinden ilk kare okuma provasından geldi.

2 / 5
Barış Arduç ve Hande Erçel’den ilk kare! ‘Rüzgara Bırak’ filminde başrolü paylaşacaklar - Resim : 2

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı ‘Rüzgara Bırak’ filminin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen okuma provasında çekilen karelerin paylaşılmasıyla; hayranları daha da çok heyecanlanırken, filme olan ilgi de arttı. İlk defa bir projede bir araya gelen sevilen ikilinin uyumları ise göz kamaştırdı.

3 / 5
Barış Arduç ve Hande Erçel’den ilk kare! ‘Rüzgara Bırak’ filminde başrolü paylaşacaklar - Resim : 3

Senaryosunu Ceylan Naz’ın kalem aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturduğu hazırlıkları uzun zamandır devam eden filmin yapımını Lanistar Medya ve Royal Pictures birlikte üstleniyorlar. 

4 / 5
Barış Arduç ve Hande Erçel’den ilk kare! ‘Rüzgara Bırak’ filminde başrolü paylaşacaklar - Resim : 4

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç‘un paylaştığı filmin çekimlerine bayram ertesinde İstanbul’da başlanacak; Urla, Çeşme ve Alaçatı’da devam edecek.