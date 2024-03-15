Barış Arduç'tan kızı Asya'ya: Büyüdüğüne şahit olmak anlatılmaz yaşanır

"DOYA DOYA YAŞIYORUM"

Kızı Asya ile ilgili gelen sorulara Arduç "Büyüyor, iki yaşına doğru gidiyor, çok çabuk büyüyor, harika bir duygu bu. Her anında onun yanında olmak ve büyüdüğüne şahit olmak anlatılmaz yaşanır. Ben de doya doya yaşıyorum onu, çok da konuşup kendi kıymetini yitirmesini istemiyorum, şimdilik bir cümleyle noktalayalım daha sonra uzun uzun konuşuruz" diye yanıt verdi.