Barış Arduç'tan kızı Asya'ya: Büyüdüğüne şahit olmak anlatılmaz yaşanır
Etiler'de görüntülen Barış Arduç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son zamanlarda kızı Jan Asya ile zaman geçirmeyi tercih eden Barış Arduç'un ekranlara döneceği tarih de belli oldu.
Gupse Özay ile Barış Arduç'un, 'Deliha' (2014) filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de nikâh masasına oturan oyuncu çift, 9 Eylül 2022 tarihinde ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamış, kızlarına Jan Asya ismini vermişti.
"SEVENLERİMİN KARŞISINDA OLACAĞIM"
Milliyet'in haberine göre Barış Arduç, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Oyuncu "Yeni projeler var, şu an görüşme halindeyim, en geç mayıs gibi setlerde olacağım, çok detay vermeyeyim ama öncelikle sinema filmi ile izleyicilerin karşısında olacağım. Dizi için de görüşmelerimiz devam ediyor, yeni sezonda diziyle ekranlara döneceğim. Dizi konusunda kendimde hikayeyi oluşturma anlamında katkı yapıyorum, içimize sinene kadar hikayeyi oluşturacağız, sonrasında sevenlerimin karşısında olacağım" diye konuştu.
"DOYA DOYA YAŞIYORUM"
Kızı Asya ile ilgili gelen sorulara Arduç "Büyüyor, iki yaşına doğru gidiyor, çok çabuk büyüyor, harika bir duygu bu. Her anında onun yanında olmak ve büyüdüğüne şahit olmak anlatılmaz yaşanır. Ben de doya doya yaşıyorum onu, çok da konuşup kendi kıymetini yitirmesini istemiyorum, şimdilik bir cümleyle noktalayalım daha sonra uzun uzun konuşuruz" diye yanıt verdi.
"BABALIĞI ÇOK SEVDİM"
Babalık sürecinden bahseden Barış Arduç, "Çok iyiyiz. Sabah kızımla vakit geçirdim Gupse'nin röportajları var diye. Ben çok sevdim babalığı" demişti.