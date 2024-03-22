Başak Gümülcinelioğlu’ndan annesine duygusal doğum günü mesajı

Gümülcüoğlu: Ben hayatta en çok seni görmeyi, sana dönmeyi, sana benzemeyi sevdiğimi fark ettim. İyi ki doğdun annem, hayatımın ilk şükür sebebi sensin. Varlığın paha biçilemez bir ışık, hayatlarımızın neşesisin. Allah seni yanımızdan, canımızdan eksik etmesin Neşe Gümülcinelioğlu.