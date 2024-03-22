Başak Gümülcinelioğlu’ndan annesine duygusal doğum günü mesajı

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TRT 1 dizisi 'Kül Masalı'nda kamera karşısına geçen Başak Gümülcinelioğlu, annesi Neşe Gümülcinelioğlu ile çocukluğundan bugüne çekilen fotoğrafları yayınladı.
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Ünlü oyuncu, binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alan Instagram gönderisine duygusal bir de mesaj yazdı.
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Gümülcüoğlu: Ben hayatta en çok seni görmeyi, sana dönmeyi, sana benzemeyi sevdiğimi fark ettim. İyi ki doğdun annem, hayatımın ilk şükür sebebi sensin. Varlığın paha biçilemez bir ışık, hayatlarımızın neşesisin. Allah seni yanımızdan, canımızdan eksik etmesin Neşe Gümülcinelioğlu.
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Gümülcinelioğlu'nu annesiyle görenler abla - kardeş sandı.