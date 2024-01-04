Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge Sağın sosyal medyanın diline düştü

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile 'Aşkın Olayım' parçası hit olan şarkıcı Simge Sağın, sosyal medyada da sık sık paylaşım yapıyor. Simge, son olarak 1.8 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

AYNA POZUNU PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı Instagram sayfasının hikayeler bölümünden spor yaptıktan sonra aynadan çektiği bir karesini paylaşarak; "Bugünüme bin şükür. Hadi siz de spor yapın! Dünya üşenenlere ayrı davranıyor, unutma!" diye yazdı.

Güzel şarkıcının bel bölgesini inceltmeye çalışırken kullandığı Photoshop'un dozunu abartması ve sol tarafındaki duvarı yamultması dikkat çekti.

Simge'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.