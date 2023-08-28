Bella Hadid'in babası Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

Los Angeles'ta Türk şef Ömür Akkor ile buluşan Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid ve oyuncu Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid, ünlü şefle birlikte yemek pişirdi.

MOHAMED HADİD: TÜRKİYE'DEN SEVGİLERLE...

Hadid, Instagram hesabından Akkor ile yemek yaptığı anlara ilişkin videoyu, "Türkiye'den sevgilerle. Los Angeles yapımı. Şef Akkor işbirliğiyle. Kendisi kesinlikle olağanüstü" ifadeleriyle paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mohamed Hadid (@mohamedhadid)'in paylaştığı bir gönderi

'OSMANLI TARİHİNİ YENİDEN CANLANDIRIYORUZ'

Videoda Hadid ve Akkor, Osmanlı lezzetlerini hazırlarken görülüyor. Hadid, videoda Akkor'un Osmanlı yemeklerini yaparak "tarihi yeniden canlandırdığını" belirtiyor. Ayrıca videoda Hadid, cacık, dolma ve taze fasulye yemeği gibi Türk lezzetlerini de gösteriyor. Videoya hem Türk hem de ABD'liler yorum yaptı.