Bennu Yıldırımlar makyajla 4 saatte yaşlandı! Görenler tanımakta güçlük çekti

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar şimdilerde Arak dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Yıldırımlar Arak'taki rolü için tam 25 yaş yaşlandırıldı.

Görenler tanıyamadı

'Arak dizisinde 'Sema Sultan' karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar, rolü için 4 saat süren makyajla 25 yıl yaşlandırıldı. Yıldırımlar'a yüz, el ve boyun makyajı yapılarak peruk takıldı.

Ünlü oyuncunun yaşlandırılmış halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gila Benezra (@gilabenezra)'in paylaştığı bir gönderi

Öykü Karayel, İlker Kaleli, Bennu Yıldırımlar, Mehmet Özgür, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Furkan Kalabalık ve Demircan Kaçel'in başrolünde yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Arak, Zeynep ve Kara'nın hikayesini anlatıyor.