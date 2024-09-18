Berfu Yenenler'i Anıl Altan'ın kimliğiyle dolandırmaya çalıştılar

Berfu Yenenler, peş peşe paylaştığı videoların ilkine Anıl Altan'ı etiketleyerek olayı şöyle anlattı; "Bugün bana bir telefon geldi ve 'Kimliğiniz yakın zamanda çalındı mı ya da başkasına verdiniz mi?' diye sorular soruldu. Ben de 'Hayır' cevabını verdim. Bunun üzerine telefondaki kişi, 'Kimliğinizi birileri kullanıyor, sizin adınıza işlemler yapıyor. Bunu engellememiz ve suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor' şeklinde konuştu. Ben de 'Kimliğim bende, böyle bir şey yok' dedim. Bu sefer telefondaki kişi, WhatsApp'tan kendini tanıtmak amacıyla, Anıl Altan'ın polisiye bir dizide Volkan Eroğlu adlı bir komiseri canlandırdığı karaktere ait polis kimliğini gönderdi."