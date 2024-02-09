Berk Oktay: Doğumdan önce ebeveyn kursu alacağız

2022'nin ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapmış, bir gün de önce evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu.
Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda ise hakkında çıkan hamilelik haberlerini doğrulamış ve Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla kız bebek beklediğini duyurmuştu.
"KISMETSE HAZİRAN GİBİ YAVRUMUZA KAVUŞACAĞIZ"
Berk Oktay önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Uzun süredir görüşemediğim bir arkadaşım vardı, onunla hasret gidermeye geldim" dedi.
"EBEVEYN KURSU ALACAĞIZ"
Baba olmak için gün sayan Oktay çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Kısmetse Haziran gibi yavrumuza kavuşacağız. İsim konusunda kararsız kaldık, düşünmeye devam ediyoruz, netleşirse sizlerle paylaşırız zaten. Onun haricinde hem anneye yardımcı olabilmek için, hem de benim neler yapmam gerektiği ile ilgili çok araştırma yapıyorum ve kendimi hazırlıyorum bu konulara. Doğumdan birkaç hafta önce de ebeveyn kursu alacağız Yıldız ile birlikte" diye konuştu.