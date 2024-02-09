Berk Oktay: Doğumdan önce ebeveyn kursu alacağız

"EBEVEYN KURSU ALACAĞIZ"

Baba olmak için gün sayan Oktay çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Kısmetse Haziran gibi yavrumuza kavuşacağız. İsim konusunda kararsız kaldık, düşünmeye devam ediyoruz, netleşirse sizlerle paylaşırız zaten. Onun haricinde hem anneye yardımcı olabilmek için, hem de benim neler yapmam gerektiği ile ilgili çok araştırma yapıyorum ve kendimi hazırlıyorum bu konulara. Doğumdan birkaç hafta önce de ebeveyn kursu alacağız Yıldız ile birlikte" diye konuştu.