Bestemsu Özdemir'in estetikle ilgili "İhtiyaç duymadım" açıklaması gündem oldu
Şu sıralar Kirli Sepeti dizisinde hayat verdiği Yasemin karakteriyle öne çıkan Bestemsu Özdemir estetik açıklamasıyla gündeme geldi.
Her defasında estetikle ilgili gündeme gelen Bestemsu Özdemir, son olarak yeni açıklamalarıyla adından söz ettirdi.
Aramızda Kalmasın programının haberine göre; Yüzünde estetik olmadığını açıklayan Bestemsu Özdemir, estetiğe bakış açısını şu sözlerle dile getirdi:
"Çok kişisel bir şey, çok kişisel bir tercih bu. Ben ihtiyaç duymadım çünkü oyuncuyum. Mimiksiz oyuncu olmak bana biraz garip geliyor. O yüzden mimiklerimi kullanabilmek adına estetik yaptırmayı düşünmüyorum."
Bestemsu Özdemir'in açıklamaları sonrası sosyal medya kullanıcılarından: 'Bir de estetik yaptırsa ne olur acaba?','Dudaklar lens mi?', 'Yanaklar içe çektirilmiş' gibi yorumlar geldi.
Bestemsu Özdemir daha önce de hakkında çıkan estetik iddialarına sinirlenmiş ve "Sadece dişlerimi yaptırdım. Dudaklarım o yüzden bir tık öne çıktı. 16 yaşındaki fotoğrafımı koyup, 'Estetik yaptırdı' demeleri komik. Şu an 32 yaşındayım çünkü yüzüm değişiyor. Annem ortada ona benziyorum. Estetik yaptırmadığım belli. Mimik yapabiliyorum. Estetik yaptırmadım, yaptırmayacağım." diye konuşmuştu.