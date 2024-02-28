Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' açıklaması: Benden duyun!

Son bölümü 2018 yılında yayınlanan Beyaz Show'un yeni bölümlerinin, Acun Ilıcalı'nın televizyon kanalı TV8 ekranlarında yayınlanacağı iddia edilmişti. Ancak bir türlü yeni bölümlerden haber gelmeyince Beyazıt Öztürk bir açıklamada bulunmuştu.
Öztürk, ''Başlamak gibi niyetimiz var. Sadece tarih ve içerikle ilgili iyi bir şey yapmak istiyoruz. Beş sene önce bıraktığımız zaman güzel yerde kaldık. İnsanların aklında güzel kaldı. Farklı şeyler yapmak istiyoruz insanlar, 'Yine aynı şey mi?' demesinler. İyi çalışıyoruz.'' açıklamasında bulunmuştu.
Önceki gün yürüyüş yaparken görüntülenen Beyazıt Öztürk, muhabirlerin Beyaz Show ile ilgili sorularına yeniden yanıt verdi.
'BENDEN DUYUN...'
Ünlü şovmen, 'Benden duyun ya, var bu tarz bir durum ama bekliyoruz. Programı yapınca göreceğiz, dönemi yakalayan mizahlar yapmamız lazım. Yıllarca bize emek vermiş kitleyi korursak, günümüz mizahına da ayak uydurursak bence harika olabilir. Bu tamamen emek ile alakalı bir durum. Çalışmadan hiç bir şey olmuyor.' dedi.