Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' açıklaması: Benden duyun!

'BENDEN DUYUN...'

Ünlü şovmen, 'Benden duyun ya, var bu tarz bir durum ama bekliyoruz. Programı yapınca göreceğiz, dönemi yakalayan mizahlar yapmamız lazım. Yıllarca bize emek vermiş kitleyi korursak, günümüz mizahına da ayak uydurursak bence harika olabilir. Bu tamamen emek ile alakalı bir durum. Çalışmadan hiç bir şey olmuyor.' dedi.