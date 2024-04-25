Beyin tümörüyle mücadele eden Şimal, doğum gününde duygusal anlar yaşadı
25 Nisan'da 38. yaşına basan ve bir süredir beyin tümörü ile mücadele eden Şimal, doğum gününü dün akşam yakın dostlarıyla kutladı. Ünlü şarkıcı, pastasındaki mumları üflerken duygusal anlar yaşadı.
Ucuz Roman, Ferman ve Ağla Ağla gibi şarkılarıyla bilinen Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı.37 yaşındaki şarkıcı uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşmuştu.
Ancak ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini üzmüştü. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edilmişti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" ifadelerine yer vermişti.
Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 17 Ocak'ta 8 saat süren bir operasyon geçirmişti. Operasyon sonrası ışın tedavisine başlayan ve saçlarının döküldüğünü takipçileriyle paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Günaydın. Sizi üzmek istemem ama gözyaşlarımı tutamıyorum. En kötü süreçten geçiyorum. Bir kere daha hem de... Işın tedavisinden sonra elimi her attığımda bu kadar saç geliyor. Allah'ım sabır ver. Ya Şafi..."
25 Nisan'da 38. yaşına basan Şimal, doğum gününü yakın dostlarıyla kutladı ve mumları üflerken duygusal anlar yaşadı.
Gözyaşlarıyla dilek dileyen Şimal'in doğum günü partisinden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
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