Beyin tümörüyle mücadele eden Şimal, doğum gününde duygusal anlar yaşadı

Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 17 Ocak'ta 8 saat süren bir operasyon geçirmişti. Operasyon sonrası ışın tedavisine başlayan ve saçlarının döküldüğünü takipçileriyle paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Günaydın. Sizi üzmek istemem ama gözyaşlarımı tutamıyorum. En kötü süreçten geçiyorum. Bir kere daha hem de... Işın tedavisinden sonra elimi her attığımda bu kadar saç geliyor. Allah'ım sabır ver. Ya Şafi..."