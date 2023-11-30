Beyonce'nin annesinden cilt beyazlatma iddialarına sert tepki

Yedi yıl aradan sonra çıktığı "Rönesans" (Renaissance) adlı dünya turnesiyle büyük ses getiren Beyonce, turnesini beyazperdeye taşıdı. Geçtiğimiz gün de filmin galası yapıldı. Ancak galaya katılan Beyonce'nin ten rengi sosyal medyada büyük tartışma yarattı

Galada platin sarısı saçlarıyla dikkat çeken 42 yaşındaki Beyonce'un ten rengi olduğundan oldukça açık görülüyor.

SOSYAL MEDYADA 'CİLT BEYAZLATMA' İDDİALARI

Galaya katılan Beyonce'nin fotoğraflarını görenler sosyal medyada "Beyonce çok beyaz görünüyor" veya "Cildini mi beyazlatmış?" gibi yorumlarda bulundu.

ANNESİNDEN SERT TEPKİ: SİZ EZİKLERDEN YILDIM

Bunun üzerine şarkıcının annesi Tina Knowles, kızının fotoğraflarını paylaşarak "İnsanların kızıma saldırmasından bıktım. Yaptığı her şey için çok çalışıyor. Kıskançlık, ırkçılık ve cinsel ayrımcılık, çifte standart... Bir kız kardeşinizi takdir etmek yerine bunları yapıyorsunuz! Eğer sevmiyorsunuz görmezden de gelebilirsiniz" diye isyan etti.

Annesi sözlerine şöyle devam etti: "Renaissance adında bir film yapıyor. Tüm tema gümüş üzerine. Siz de gelip cildini beyazlatıp beyaz bir kadın olmaya çalıştığını söylüyorsunuz" diyerek kızına yöneltilen eleştirilerden bıktığını belirten Knowles "Siz eziklerden yıldım" dedi.