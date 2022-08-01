Billur Kalkavan'dan sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama: ""Sadece nefes almakta zorlanıyorum"

Hamdi Alkan'ın paylaşımı ile akciğer kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini sık sık bilgilendirme yapıyor. Kalkavan, uzun aradan sonra paylaşım yaparak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Bayağı tatsız şeyler yaşadım"

Sitemde bulunan takipçilerine de seslenen Kalkavan, “Biliyorum epeydir paylaşım yapmadım. Herkes arıyor soruyor. Ama cevap verecek halim olmadı.” dedikten sonra yaşadığı süreci anlattı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Billur Kalkavan (@billurkalkavan)'in paylaştığı bir gönderi

Hastanede zatürre olduğunu açıklayan Kalkavan, akciğerinden su alındığını söyledi. “Bayağı tatsız şeyler yaşadım. O yüzden hiç enerjim olmadı güzel paylaşımlar yapacak.” diyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece nefes almakta zorlanıyorum"

“Ama merak etmeyin tedavilerim çok güzel ilerliyor. Sadece nefes almakta biraz zorlanıyorum. Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor.” 'Lütfen bana sitem etmeyin' sözleriyle takipçilerinde ricada bulunan ünlü isim 'biraz anlayışlı olun, kolay şeyler yaşamıyorum' dedi.

Billur TV adlı kendi YouTube kanalında Astroloji yayınları yapan Billur Kalkavan, astrolog Oğuzhan Ceyhan ile yeni program çektiklerini de müjdeledi.