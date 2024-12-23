Anasayfa Magazin 'Binbir Gece Masalları' dizisinin Şehrazad'ı Cansu Dere ve Şehriyar'ı İbrahim Çelikkol ilk kez bir arada
'Binbir Gece Masalları' dizisinin Şehrazad'ı Cansu Dere ve Şehriyar'ı İbrahim Çelikkol ilk kez bir arada
'Binbir Gece Masalları' dizisinde başrolleri paylaşacak Cansu Dere (Şehrazat) ile İbrahim Çelikkol (Şehriyar), ilk kez Sao Paulo'da bir araya geldi. Dere ve Çelikkol, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşırken, şıklıkları ile de dikkat çekti.
1 / 6
Metin Günay'ın yöneteceği, senaryosunu Atilla Engin’in yazdığı, Bozdağ Film imzalı Binbir Gece Masalları dizisinin çekimlerine hazırlanan Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol, ilk kez bir araya geldi.
2 / 6
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2025 yılında 30 bölümlük Binbir Gece Masalları dizisinin çekimlerine başlayacak olan ünlü oyuncular, Sao Paulo‘da düzenlenen etkinliğe birlikte katıldı.
3 / 6
Dere ve Çelikkol, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşırken, şıklıkları ile de dikkat çekti.
4 / 6
Hem Türk basınında hem de uluslararası platformlarda ses getiren bu buluşma, izleyiciler arasında heyecanı bir kat daha artırdı. Çiftin projede sergileyecekleri uyum ve performans, şimdiden merak edildi.