Bir dönemin sevilen gençlik dizisiydi... Kavak Yelleri'nin yeni set görüntüleri yayınlandı

2007-2011 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi olan Kavak Yelleri'nin ilk kez gördüğümüz kamera arkası fotoğrafları ortaya çıktı. 

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Bir dönemin sevilen gençlik dizisiydi... Kavak Yelleri'nin yeni set görüntüleri yayınlandı - Resim : 1

Gençlik dizilerinin şahlarından olan Kavak Yelleri 2007 yılının yaz dizisi olarak ortaya çıkmış olsa da yaz, kış demeden tüm mevsimlerde heyecanla takip edilen bir dizi olmayı başardı.

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Bir dönemin sevilen gençlik dizisiydi... Kavak Yelleri'nin yeni set görüntüleri yayınlandı - Resim : 2

2007-2011 yılları arasında yayımlanan gençlik ve drama türündeki Kavak Yellerin'de; Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Sarp Apak gibi birçok ünlü isim yer aldı.

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Bir dönemin sevilen gençlik dizisiydi... Kavak Yelleri'nin yeni set görüntüleri yayınlandı - Resim : 3

Urla'da çekilen dizi Kavak Yelleri'nden seneler sonra ilk kez gördüğümüz kamera arkası fotoğrafları ortaya çıktı. 

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Bir dönemin sevilen gençlik dizisiydi... Kavak Yelleri'nin yeni set görüntüleri yayınlandı - Resim : 4

Set fotoğrafçısı Gökçe Pehlivanoğlu, 13 yıl önce sette çektiği fotoğrafları paylaştı.  X hesabından paylaşım yapan Pehlivanoğlu, "üç sene setinde set fotoğrafçısı olarak çalıştığım Kavak Yelleri dizisinin muhtemelen hiç görmediğiniz kamera arkası fotolarından bir kuple yolluyorum" notunu düştü. 