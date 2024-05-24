Bir dönemin sevilen gençlik dizisiydi... Kavak Yelleri'nin yeni set görüntüleri yayınlandı
2007-2011 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi olan Kavak Yelleri'nin ilk kez gördüğümüz kamera arkası fotoğrafları ortaya çıktı.
Gençlik dizilerinin şahlarından olan Kavak Yelleri 2007 yılının yaz dizisi olarak ortaya çıkmış olsa da yaz, kış demeden tüm mevsimlerde heyecanla takip edilen bir dizi olmayı başardı.
2007-2011 yılları arasında yayımlanan gençlik ve drama türündeki Kavak Yellerin'de; Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Sarp Apak gibi birçok ünlü isim yer aldı.
Urla'da çekilen dizi Kavak Yelleri'nden seneler sonra ilk kez gördüğümüz kamera arkası fotoğrafları ortaya çıktı.
Set fotoğrafçısı Gökçe Pehlivanoğlu, 13 yıl önce sette çektiği fotoğrafları paylaştı. X hesabından paylaşım yapan Pehlivanoğlu, "üç sene setinde set fotoğrafçısı olarak çalıştığım Kavak Yelleri dizisinin muhtemelen hiç görmediğiniz kamera arkası fotolarından bir kuple yolluyorum" notunu düştü.