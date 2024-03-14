Bir markanın davetlisi olarak Seul’e giden Serenay Sarıkaya’dan yeni pozlar

Dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Seul’e giden güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, etkinliğine hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Bir markanın davetlisi olarak Seul’e giden Serenay Sarıkaya’dan yeni pozlar - Resim : 1

Son olarak "Aile" adlı dizide rol alan ve dizi final yaptıktan sonra tatile çıkan Serenay Sarıkaya'nın, bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

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Bir markanın davetlisi olarak Seul’e giden Serenay Sarıkaya’dan yeni pozlar - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde Mert Demir’i sahne aldığı yerde dinlemeye gidince gündem olan Serenay Sarıkaya, Seul’den paylaşım yaptı.

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Bir markanın davetlisi olarak Seul’e giden Serenay Sarıkaya’dan yeni pozlar - Resim : 3

Dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Seul’e giden güzel oyuncu, paylaşımlarıyla gündem oldu.

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Bir markanın davetlisi olarak Seul’e giden Serenay Sarıkaya’dan yeni pozlar - Resim : 4

Etkinlik için hazırlık anından bir video yayınlayan Sarıkaya, otel odasını da göstermeyi ihmal etmedi. Güzel oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.