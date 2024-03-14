Bir markanın davetlisi olarak Seul’e giden Serenay Sarıkaya’dan yeni pozlar
Dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Seul’e giden güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, etkinliğine hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Son olarak "Aile" adlı dizide rol alan ve dizi final yaptıktan sonra tatile çıkan Serenay Sarıkaya'nın, bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.
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Geçtiğimiz günlerde Mert Demir’i sahne aldığı yerde dinlemeye gidince gündem olan Serenay Sarıkaya, Seul’den paylaşım yaptı.
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Dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Seul’e giden güzel oyuncu, paylaşımlarıyla gündem oldu.
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Etkinlik için hazırlık anından bir video yayınlayan Sarıkaya, otel odasını da göstermeyi ihmal etmedi. Güzel oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.