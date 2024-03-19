Birce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurtaş Bodrum'da deniz sezonunu açtı

Geçtiğimiz günlerde ilişkisini herkese ilan eden oyuncu çift Birce Akalay-Hakan Kurtaş, Bodrum'da denize girdiği anları takipçileriyle paylaştı.

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Birce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurtaş Bodrum'da deniz sezonunu açtı - Resim : 1

Geçtiğimiz haftalarda birlikte olduğu iddia edilen ancak görüntülenmeyen çift Bebek'te basın muhabirleri tarafından görüntülenince aşk yaşadıklarını kabul etmişlerdi.

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Birce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurtaş Bodrum'da deniz sezonunu açtı - Resim : 2

'GÜLÜYORUM YA YETMEZ Mİ?'

Katıldığı bir davette Hakan Kurtaş ile ilişkisini soran muhabirlere Akalay, ''Gülüyorum ya yetmez mi?'' diyerek aşkını ilan etmişti.

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Birce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurtaş Bodrum'da deniz sezonunu açtı - Resim : 3

DENİZ SEZONUNU AÇTILAR

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı. Deniz sezonunu açan ikili, o anları da kaydetmeyi ihmal etmedi.

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Birce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurtaş Bodrum'da deniz sezonunu açtı - Resim : 4

Sevgilisi Hakan Kurtaş ile tatilinden kesitleri takipçileriyle paylaşan Birce Akalay, paylaşımına; "Bazı çocuklar yazı diğerlerinden daha erken getirir" notunu düştü.