Birce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurtaş Bodrum'da deniz sezonunu açtı

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Geçtiğimiz haftalarda birlikte olduğu iddia edilen ancak görüntülenmeyen çift Bebek'te basın muhabirleri tarafından görüntülenince aşk yaşadıklarını kabul etmişlerdi.
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'GÜLÜYORUM YA YETMEZ Mİ?'
Katıldığı bir davette Hakan Kurtaş ile ilişkisini soran muhabirlere Akalay, ''Gülüyorum ya yetmez mi?'' diyerek aşkını ilan etmişti.
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DENİZ SEZONUNU AÇTILAR
Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı. Deniz sezonunu açan ikili, o anları da kaydetmeyi ihmal etmedi.
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Sevgilisi Hakan Kurtaş ile tatilinden kesitleri takipçileriyle paylaşan Birce Akalay, paylaşımına; "Bazı çocuklar yazı diğerlerinden daha erken getirir" notunu düştü.