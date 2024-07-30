Biricik Suden'den takipçisine: Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, spor yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabında paylaşıyor. Ünlü isim, bu kez bir takipçisinden gelen mesaja kayıtsız kalamadı.

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Biricik Suden'den takipçisine: Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın - Resim : 1

2003 yılında ünlü şarkıcı Mazhar Alanson ile dünyaevine giren 61 yaşındaki Biricik Suden, kendini son yıllarda spora vermişti.

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Biricik Suden'den takipçisine: Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın - Resim : 2

Haftanın 5 günü spor yaptığını açıklayan Biricik Suden, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarıyor.

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Biricik Suden'den takipçisine: Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın - Resim : 3

Biricik Suden, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. 

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Biricik Suden'den takipçisine: Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın - Resim : 4

TAKİPÇİSİNE SESSİZ KALAMADI

Ünlü isim, Instagram sayfasından temizlik yaparken çekilen bir karesini yayınladı. 

Takipçilerinin yorum yağdırdığı Suden, bir sosyal medya kullanıcısından gelen mesaja kayıtsız kalamadı.