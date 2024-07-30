Biricik Suden'den takipçisine: Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın
MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, spor yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabında paylaşıyor. Ünlü isim, bu kez bir takipçisinden gelen mesaja kayıtsız kalamadı.
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2003 yılında ünlü şarkıcı Mazhar Alanson ile dünyaevine giren 61 yaşındaki Biricik Suden, kendini son yıllarda spora vermişti.
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Haftanın 5 günü spor yaptığını açıklayan Biricik Suden, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarıyor.
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Biricik Suden, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.
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TAKİPÇİSİNE SESSİZ KALAMADI
Ünlü isim, Instagram sayfasından temizlik yaparken çekilen bir karesini yayınladı.
Takipçilerinin yorum yağdırdığı Suden, bir sosyal medya kullanıcısından gelen mesaja kayıtsız kalamadı.