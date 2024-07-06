'Boşanıyor' iddiasına Bengü'den yanıt geldi

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Şarkıcı Bengü, geçtiğimiz aylarda konserinde ağlaması sebebiyle hakkında 'eşi ile boşanıyor' iddiası çıkmıştı.
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Şarkıcı Bengü ile Selim Selimoğlu 2018 yılında dünya evine girmiş, 2019'da kızları Zeynep'i geçtiğimiz yıl kasım ayında da ikinci çocukları Selim'i kucaklarına almıştı.
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Bengü, dijital bir platformda yayınlanan Kaan Ölker’in “Popcast” programına konuk oldu.
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Bengü, geçtiğimiz aylarda bir konserinde “Ağla Kalbim” şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamamasının ‘boşanıyorlar’ diye yorumlanmasıyla ilgili ilk kez konuştu: