Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz 9 Nisan'da evleniyor! Düğün öncesi evlilik sözleşmesi iddiası

David ve Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham Amerikalı ünlü milyarderin kızı Nicola Anne Peltz ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Çift 2020'nin temmuz ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Pandemi nedeniyle ertelenen düğüne sayılı günler kaldı.

DÜĞÜN 9 NİSAN'DA PELTZ'İN AİLESİNİN MALİKANESİNDE

David ve Victoria Beckham'ın dört çocuğundan en büyüğü olan Brooklyn, 9 Nisan'da Amerikalı milyarder bir ailenin kızı olan oyuncu nişanlısı Nicola Anne Peltz ile hayatını birleştiriyor.

Çiftin düğünü, Peltz'in ailesinin değerinin 76 milyon sterlin olduğu konuşulan Florida, Palm Beach'teki malikanede yapılacak. Törenin maliyetinin 3 milyon sterlin civarında olacağı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.

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DÜĞÜNDE SIKI ÖNLEMLER ALINACAK

Çiftin düğünün yayın haklarını bir dergiye sattığını bu yüzden de konukların sosyal medya paylaşımı yapmaması için sıkı önlemler alınacağı belirtiliyor.

DAMADIN ERKEK KARDEŞLERİ SAĞDIÇ OLACAK

The Sun gazetesinin haberine göre damat Brooklyn Beckham'a törende kardeşleri 19 yaşındaki Romeo ile 16 yaşındaki Cruz sağdıç olarak eşlik edecek. Beckham çiftinin tek kızı olan Harper Seven'ın ise gelinin nedimeleri arasında yer alması bekleniyor.

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EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR

ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre Nicola Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, damadına evlilik sözleşmesi imzalattı. Aslına bakılırsa bu sözleşme hem 23 yaşındaki Brookly Beckham hem de 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyor. Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak. Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleşme imzaladıkları haberi 2020 yılından, yani nişanlanmalarından bu yana gündeme geliyor aslında. Bu iddiaya ne Beckham ne de Peltz ailesinden resmi bir açıklama gelmedi.