Bu ünlüleri tanıdınız mı? İşte ünlülerin daha önce görmediğiniz çocukluk ve gençlik fotoğrafları
Her gün sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan ünlüler, bazen de hesaplarında çocukluk fotoğraflarına yer verip takipçilerini eski yıllara götürüyorlar. İşte sinema, televizyon, futbol ve sahne dünyasının şimdiye dek görülmemiş fotoğrafları...
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Oyuncu-şarkıcı Emre Altuğ okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşıp takipçileri geçmişe götürdü. Altuğ paylaştığı bu kareye, '1987… Şişli Terakki Lisesi… İlk oynadığım tiyatro eserlerinden biriydi ‘Midas’ın kulakları’. ’Berber’di rolüm. Yıllar sonra üniversitede hocam oldu Güngör Dilmen. Oyunun yazarıydı, nur içinde yatsın' notunu düştü.
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Emre Altuğ ve Çağla Şıkel 2008 yılında evlenmişti. Daha sonra anlaşmalı boşanan ikilinin Kuzey(12) ve Uzay(10) adında iki oğlu var.
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Şarkıcı Göksel, okul yıllarına ait fotoğrafını Instagram hesabından şu sözlerle paylaşmıştı: "Çocukluk fotoğraflarım hep kısa saçlı... O sıralar en sevmediğim soru; kız mısın, oğlan mısın?"
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Şarkıcı Göksel