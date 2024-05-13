Bülent Ersoy annesiyle ilgili vasiyetini açıkladı

71 yaşındaki Ersoy, annesine mektup yazarak,sosyal medya hesabından vasiyetini açıkladı.
"TELEFONUN HALA KAYITLI DURUYOR"
Ersoy annesine özlemini anlatırken, "Annem, merhaba... Bugün 'Anneler Günü', senin günün. Ama aslında her gün, her saat, her dakika, her saniye ve her salisem senin hayalin ve de seni anarak geçirdiğim tüm zamanlarım senin günün benim için... Telefonun hâlâ telefonumda kayıtlı duruyor, biliyor musun?'' dedi.
"MEZARIN SENİN ŞAHSINA MÜNHASIR"
"Bu arada hissettin mi bilemiyorum ama mezarını senin şahsına münhasır, ayrıcalıklı bir stilde, sana özel çizdirtip öyle kreatif bir yaptırdım ki; tam sana yakışır çok çok şık, çok çok zarif oldu tüm görüntüsü vallahi anacığım... Hem de bil bakalım hangi renkleri kullandırttım mezar mermerlerinde? Tabii ki de renklerin en asili senin aşık olduğun, Beşiktaş'ının renkleri siyah ve beyaz renklerde yaptırdım."
"HALUK'A VASİYET ETTİM"
Menajeri Haluk Şentürk'ün de annesinin mezarının bakımıyla ilgilendiğini söyleyen Diva; "Haluk da inanır mısın benden çok daha çok ilgileniyor seninle... Biraz sonra resmini atacak olduğum senin o mezar taşlarının temizliğinden tut da, üzerindeki çiçeklerinin devamlı değişmesine kadar her şeyinle nasıl ilgileniyor, sana anlatamam. Allah gecinden versin, sanki kendi annesiymişsin gibi..." dedi ve şu ifadeleri kullandı: