Bülent Ersoy annesiyle ilgili vasiyetini açıkladı

"TELEFONUN HALA KAYITLI DURUYOR"

Ersoy annesine özlemini anlatırken, "Annem, merhaba... Bugün 'Anneler Günü', senin günün. Ama aslında her gün, her saat, her dakika, her saniye ve her salisem senin hayalin ve de seni anarak geçirdiğim tüm zamanlarım senin günün benim için... Telefonun hâlâ telefonumda kayıtlı duruyor, biliyor musun?'' dedi.