Bülent Ersoy annesiyle ilgili vasiyetini açıkladı

"MEZARIN SENİN ŞAHSINA MÜNHASIR"

"Bu arada hissettin mi bilemiyorum ama mezarını senin şahsına münhasır, ayrıcalıklı bir stilde, sana özel çizdirtip öyle kreatif bir yaptırdım ki; tam sana yakışır çok çok şık, çok çok zarif oldu tüm görüntüsü vallahi anacığım... Hem de bil bakalım hangi renkleri kullandırttım mezar mermerlerinde? Tabii ki de renklerin en asili senin aşık olduğun, Beşiktaş'ının renkleri siyah ve beyaz renklerde yaptırdım."