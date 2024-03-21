Bülent İnal eşinin doğum gününü kutladı: Güzel karım benim, iyi ki doğmuşsun

Bülent İnal aralarında ''Kayıkçı'', ''Vizontele Tuuba'', ''Cenneti Beklerken'', ''Başka Semtin Çocukları'', ''Mahallenin Muhtarları'', ''Yedi Numara'', ''Aşk ve Gurur'', ''Kurşun Yarası'', ''Ihlamurlar Altında'', ''Tatar Ramazan'', ''Payitaht Abdülhamid'' gibi yapımların da bulunduğu pekçok projede kamera karşısına geçti.