Bülent İnal eşinin doğum gününü kutladı: Güzel karım benim, iyi ki doğmuşsun
'Payitaht Abdülhamid' dizisinde canlandırdığı 'Abdülhamid' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Bülent İnal, eşi Melis Tüysüz'ün doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
1 / 6
Bülent İnal aralarında ''Kayıkçı'', ''Vizontele Tuuba'', ''Cenneti Beklerken'', ''Başka Semtin Çocukları'', ''Mahallenin Muhtarları'', ''Yedi Numara'', ''Aşk ve Gurur'', ''Kurşun Yarası'', ''Ihlamurlar Altında'', ''Tatar Ramazan'', ''Payitaht Abdülhamid'' gibi yapımların da bulunduğu pekçok projede kamera karşısına geçti.
2 / 6
2011 yılında nikah masasına oturduğu Melis Tüysüz ile Çınar adında bir çocuğu bulunan Bülent İnal sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.
3 / 6
İnal, eşi Melis Tüysüz'ün doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Güzel karım benim, iyi ki doğmuşsun" notunu düştü.
4 / 6