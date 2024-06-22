Bülent Şakrak'tan sevgilisi Esra Akpınar'la nazar boncuklu paylaşım

Oyuncu Bülent Şakrak, 8 yıllık eşi Ceyda Düvenci ile yollarını ayırmıştı. Şakrak, yeni aşkı Esra Akpınar ile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bülent Şakrak'tan sevgilisi Esra Akpınar'la nazar boncuklu paylaşım - Resim : 1

2014 yılında nikah masasına oturan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, evliliklerinde çıkan krizi terapist ile de çözemeyince 10 Temmuz'da 8 yıllık ilişkilerini 15 dakikada sonlandırdı.

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Bülent Şakrak'tan sevgilisi Esra Akpınar'la nazar boncuklu paylaşım - Resim : 2

Çiftin boşanmasının ardından ihanet dedikoduları ortaya atıldı. Hatta Ceyda Düvenci sosyal medyada bir takipçisinin, "Niye boşanıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Ceyda Düvenci, "Boşanma kararını ben vermedim" yanıtını vermişti.

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Bülent Şakrak'tan sevgilisi Esra Akpınar'la nazar boncuklu paylaşım - Resim : 3

Bu gelişmeden sonra tüm oklar Bülent Şakrak'ın üstüne çevrilmişti. Hatta ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın 'Maviye Sürgün' adlı dizide tanıştığı Esra Akpınar'la yakınlaştığı iddiaları magazin gündeminde oturmuştu.

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Bülent Şakrak'tan sevgilisi Esra Akpınar'la nazar boncuklu paylaşım - Resim : 4

Magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu iddia sonrası Bülent Şakrak ve Esra Akpınar aşkı da fotoğraflarla belgelenmişti. 