Bülent Şakrak'tan sevgilisi Esra Akpınar'la nazar boncuklu paylaşım
Oyuncu Bülent Şakrak, 8 yıllık eşi Ceyda Düvenci ile yollarını ayırmıştı. Şakrak, yeni aşkı Esra Akpınar ile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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2014 yılında nikah masasına oturan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, evliliklerinde çıkan krizi terapist ile de çözemeyince 10 Temmuz'da 8 yıllık ilişkilerini 15 dakikada sonlandırdı.
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Çiftin boşanmasının ardından ihanet dedikoduları ortaya atıldı. Hatta Ceyda Düvenci sosyal medyada bir takipçisinin, "Niye boşanıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Ceyda Düvenci, "Boşanma kararını ben vermedim" yanıtını vermişti.
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Bu gelişmeden sonra tüm oklar Bülent Şakrak'ın üstüne çevrilmişti. Hatta ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın 'Maviye Sürgün' adlı dizide tanıştığı Esra Akpınar'la yakınlaştığı iddiaları magazin gündeminde oturmuştu.
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Magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu iddia sonrası Bülent Şakrak ve Esra Akpınar aşkı da fotoğraflarla belgelenmişti.