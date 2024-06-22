Bülent Şakrak'tan sevgilisi Esra Akpınar'la nazar boncuklu paylaşım

Çiftin boşanmasının ardından ihanet dedikoduları ortaya atıldı. Hatta Ceyda Düvenci sosyal medyada bir takipçisinin, "Niye boşanıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Ceyda Düvenci, "Boşanma kararını ben vermedim" yanıtını vermişti.