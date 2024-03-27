Burak Deniz'in partneri belli oldu: Aralarındaki 15 yaş fark olay oldu

Kadrosunda ilk olarak Burak Deniz'in kesinleştiği Şehrazad dizisinin kadın başrol oyuncusu arayışları son buldu. Deniz'in partneri son olarak Kardeşlerim dizisinde rol alan 18 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun oldu.
YAŞ FARKI SOSYAL MEDYADA TEPKİ OLDU
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide yörük kızı Canfeza'yı oynayacak oyuncu 18 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun oldu. Ancak güzel oyuncunun Burak Deniz'den 15 yaş küçük olması sosyal medyada tepkilere neden oldu.
'YAŞ FARKI ÇOK SIRITIYOR'
Sosyal medyada iki ismin partner olmasıyla ilgili "Bu nasıl kast çalışması", 18 yaşındaki genç bir kızı bu role nasıl uygun gördünüz?", ''Çok iyi oyuncular ama aralarındaki yaş farkı çok sırıtıyor abi kardeş olma potansiyelleri bile daha yüksek'', "Asla bu ikili olmamış" gibi yorumlar yapıldı.