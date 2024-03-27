Burak Deniz'in partneri belli oldu: Aralarındaki 15 yaş fark olay oldu

'YAŞ FARKI ÇOK SIRITIYOR'

Sosyal medyada iki ismin partner olmasıyla ilgili "Bu nasıl kast çalışması", 18 yaşındaki genç bir kızı bu role nasıl uygun gördünüz?", ''Çok iyi oyuncular ama aralarındaki yaş farkı çok sırıtıyor abi kardeş olma potansiyelleri bile daha yüksek'', "Asla bu ikili olmamış" gibi yorumlar yapıldı.