Burak Özçivit 1 ay önce Moskova'da saldırılan konser alanındaydı

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği konser salonuyla ilgili bir detay dikkat çekti. Gittiği her ülkede Hollywood yıldızı gibi karşılanan Burak Özçivit, geçtiğimiz ay 'Türk Dizi Müzikleri' adlı etkinlik için Rusya'daydı.