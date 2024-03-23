Burak Özçivit 1 ay önce Moskova'da saldırılan konser alanındaydı

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Dün akşam Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus Belediye Binası'daki bir konser salonuna dün akşam silahlı saldırı düzenlendi.
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Tüm dünyanın gözünü çevirdiği konser salonuyla ilgili bir detay dikkat çekti. Gittiği her ülkede Hollywood yıldızı gibi karşılanan Burak Özçivit, geçtiğimiz ay 'Türk Dizi Müzikleri' adlı etkinlik için Rusya'daydı.
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Hayranları, Burak Özçivit'i görebilmek için salonu tamamen doldurmuştu.
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Rusya'da büyük ilgiyle karşılanan Özçivit, Instagram hesabında yer verdiği Crocus City Hall paylaşımı ile takipçilerinden 200 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum almıştı.