Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in sette karavan krizi çıkardığı söylentisini yalanladı: Bıktık, usandık
Eşi Burak Özçivit ile reklam filmi çekimi için Katar'a giden Fahriye Evcen'in kendisine özel karavan tahsis edilmesini istediği ve bu nedenle sette kriz yaşandığı iddia edildi. Burak Özçivit iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi...
Eşi Burak Özçivit ile bir reklam markasıyla 80 milyon TL karşılığında 2 yıllık anlaşma imzalayan Fahriye Evcen'in özel kulisin yanı sıra karavan istediği için kriz çıkardığı ileri sürüldü.
Evcen'in kısa sürede gündem olmasının ardından açıklama yapan Burak Özçivit, iddianın gerçek olmadığını belirterek sitem etti.
"SAÇMA SAPAN HABERLERDEN BIKTIK"
Instagram hesabından çıkan haberlere isyan eden Burak Özçivit, "Eşimle birlikte güzel bir reklam çektik 3 gün boyunca güldük, eğlendik. Çocuklarımız bile yanımızdaydı biz de bütün ekibimizle bu mutluluğu, güzelliği konuşup yaşarken... İddia adı altında bizimle alakası olmayan karavan üzerinden çıkan saçma sapan haberlerden gerçekten çok sıkıldık, bıktık, usandık. Lütfen, lütfen bizim üzerimizden konuları çarpıtıp iddia diyerek haber üretmeyi bırakın. Kamuoyuna saygılarımla. NOKTA" dedi.