Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in sette karavan krizi çıkardığı söylentisini yalanladı: Bıktık, usandık

"SAÇMA SAPAN HABERLERDEN BIKTIK"

Instagram hesabından çıkan haberlere isyan eden Burak Özçivit, "Eşimle birlikte güzel bir reklam çektik 3 gün boyunca güldük, eğlendik. Çocuklarımız bile yanımızdaydı biz de bütün ekibimizle bu mutluluğu, güzelliği konuşup yaşarken... İddia adı altında bizimle alakası olmayan karavan üzerinden çıkan saçma sapan haberlerden gerçekten çok sıkıldık, bıktık, usandık. Lütfen, lütfen bizim üzerimizden konuları çarpıtıp iddia diyerek haber üretmeyi bırakın. Kamuoyuna saygılarımla. NOKTA" dedi.