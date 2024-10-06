Burcu Esmersoy 48 yaşına bastı

Geçen yıl iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'nın Puglia şehrinde dünya evine giren sunucu Burcu Esmersoy, 48. yaş gününü İstinye Park'ta bir restoranda kutladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Burcu Esmersoy 48 yaşına bastı - Resim : 1

Uçakta tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil ile 2 Eylül 2023 tarihinde İtalya'da nikâh masasına oturan sunucu Burcu Esmersoy doğum gününü yakın arkadaşlarıyla perşembe akşamı İstinye Park'taki bir restoranda kutladı.

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Burcu Esmersoy 48 yaşına bastı - Resim : 2

48 yaşına basan Esmersoy "Seviyorum, seviliyorum. Güzel ve iyi niyetli insanlarla çevriliyim. Hayatın getireceği mucizelere açığım" sözleriyle duygularını dile getirdi.

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Burcu Esmersoy 48 yaşına bastı - Resim : 3

Burcu Esmersoy'un Instagram hesabından paylaştığı doğum günü karelerine binlerce yorum geldi. Ayrıca ünlü ismin tarzını takipçileri çok beğendi.

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Burcu Esmersoy 48 yaşına bastı - Resim : 4