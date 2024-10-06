Burcu Esmersoy 48 yaşına bastı
Geçen yıl iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'nın Puglia şehrinde dünya evine giren sunucu Burcu Esmersoy, 48. yaş gününü İstinye Park'ta bir restoranda kutladı.
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Uçakta tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil ile 2 Eylül 2023 tarihinde İtalya'da nikâh masasına oturan sunucu Burcu Esmersoy doğum gününü yakın arkadaşlarıyla perşembe akşamı İstinye Park'taki bir restoranda kutladı.
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48 yaşına basan Esmersoy "Seviyorum, seviliyorum. Güzel ve iyi niyetli insanlarla çevriliyim. Hayatın getireceği mucizelere açığım" sözleriyle duygularını dile getirdi.
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Burcu Esmersoy'un Instagram hesabından paylaştığı doğum günü karelerine binlerce yorum geldi. Ayrıca ünlü ismin tarzını takipçileri çok beğendi.
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