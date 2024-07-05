Burcu Esmersoy'dan hamilelik sorusuna yanıt

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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile Eylül 2023'te dünyaevine girmişti.
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Mutlu birliktelikleri süren ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Burcu Esmersoy'un saçlarındaki detay dikkat çekti.
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Esmersoy, "Hamile misiniz? Saçların dipleri boyanmıyor, burdan bir senaryo üretirim" diyen takipçisine "Yok kuaförüm bitmeyen bir tatilde" şeklinde yanıt verdi.
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5 gelinlik değiştiren ve 2 düğün yapan Esmersoy daha önce hamilelik iddialarına karşı "hamilelik bana çok uzak" şeklinde konuşmuştu.