Buse Terim, boşanma sonrası ilk kez konuştu: "İki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz"

Boşanmanın ardından Buse Terim'e ayrılık nedeni soruldu. Terim ise şöyle yanıt verdi;

'Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise ayrılmak, boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz, iki tane kızımız var. O yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için'.