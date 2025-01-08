Büyük aşk bitti... Jennifer Lopez ile Ben Affleck resmen boşandı
20 yıl sonra ikinci kez aşklarına şans veren Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, 2 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Büyük aşıklar resmen boşandı.
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20 yıl sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck 2022'de Las Vegas'ta düzenlenen bir görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.
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Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen Jennifer Lopez-Ben Affleck çiftinden Lopez, Ağustos ayında mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.
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People dergisinin haberine göre, Lopez'in Affleck'e boşanma davası açmasından tam 20 hafta sonra anlaşmaya vardı. Jennifer Lopez ile Ben Affleck resmen boşandı.
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Çiftin nikah masasına oturmadan önce evlilik sözleşmesi imzalamadığı biliniyor. Tarafların her ikisi de eş desteği talep etmedi ve avukatlık ücretlerinin paylaşılmasını istedi.
Jennifer Lopez, "Jennifer Lynn Lopez" adını tekrar kullanmak için talepte bulundu.