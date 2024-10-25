Çağla Şıkel'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım: Daha önce hiç hissetmediğim, dinmek bilmeyen duygular fırtınası

"Cinnet geçirmedim mi? Tabii ki de geçiriyorum. Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır" diyen Şıkel, "Hepsi deneyerek, baktım kapı kırdım bir şey değişti mi? Asla değişmedi. Demek ki o kapıyı kırmak sadece benim elime zarar veriyor. Elimi de kırdım. Gerçekten öyle vurmuşum. Ne oldu? Çocuk orada bilgisayar oynamaya devam etti, ben gittim atel taktırdım!" ifadelerini kullanmıştı.