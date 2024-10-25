Çağla Şıkel'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım: Daha önce hiç hissetmediğim, dinmek bilmeyen duygular fırtınası
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuştu. İki çocuk annesi Şıkel, büyük oğlu Kuzey ile ergenlik döneminde yaşadıklarını anlamıştı. Ünlü manken bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey (15) ve Uzay (12) adında iki çocuğu olan Çağla Şıkel, büyük oğlunun ergenlik dönemlerinde bir anne olarak yaşadığı sinir krizi anısını anlatmıştı.
"Cinnet geçirmedim mi? Tabii ki de geçiriyorum. Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır" diyen Şıkel, "Hepsi deneyerek, baktım kapı kırdım bir şey değişti mi? Asla değişmedi. Demek ki o kapıyı kırmak sadece benim elime zarar veriyor. Elimi de kırdım. Gerçekten öyle vurmuşum. Ne oldu? Çocuk orada bilgisayar oynamaya devam etti, ben gittim atel taktırdım!" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü manken bugün sosyal medya hesabından Oğlu Kuzeyi paylaşarak "Daha önce hiç hissetmediğim, dinmek bilmeyen duygular fırtınası" notunu düştü.